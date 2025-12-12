Transferts - PSG : Une star de l’équipe de France en approche ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise intéresse beaucoup du monde sur le mercato. En effet le joueur français, qui compte désormais 13 sélections en Equipe de France, est dans le viseur du PSG en vue d'un recrutement pour l'été prochain. Le club de la capitale s'intéresse de près à ce dossier.

Recruté par le Bayern Munich en juin 2024, Michael Olise continue sa montée en puissance depuis. Le joueur de 24 ans avait le choix entre 4 nations pour représenter son pays en sélection et il a choisi la France à la place de l'Angleterre, du Nigeria ou encore de l'Algérie. Un choix qui semble payant puisqu'il fait régulièrement partie du groupe lors des derniers rassemblements. Le PSG pourrait être sa future destination.

Michael Olise dans le viseur du PSG Auteur d'un début de saison convaincant, Michael Olise fait augmenter sa valeur petit à petit. Le joueur français pourrait partir du club allemand pour plus de 100M€ l'été prochain. Parmi sa liste de prétendants, le PSG ne veut pas perdre de vue le joueur de 24 ans, qui est également très convoité en Angleterre et en Espagne, comme le rapporte le média allemand Kicker.