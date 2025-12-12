Transferts - PSG : Une star de l’équipe de France en approche ?

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029, Michael Olise intéresse beaucoup du monde sur le mercato. En effet le joueur français, qui compte désormais 13 sélections en Equipe de France, est dans le viseur du PSG en vue d'un recrutement pour l'été prochain. Le club de la capitale s'intéresse de près à ce dossier.
Recruté par le Bayern Munich en juin 2024, Michael Olise continue sa montée en puissance depuis. Le joueur de 24 ans avait le choix entre 4 nations pour représenter son pays en sélection et il a choisi la France à la place de l'Angleterre, du Nigeria ou encore de l'Algérie. Un choix qui semble payant puisqu'il fait régulièrement partie du groupe lors des derniers rassemblements. Le PSG pourrait être sa future destination.
Michael Olise dans le viseur du PSG
Auteur d'un début de saison convaincant, Michael Olise fait augmenter sa valeur petit à petit. Le joueur français pourrait partir du club allemand pour plus de 100M€ l'été prochain. Parmi sa liste de prétendants, le PSG ne veut pas perdre de vue le joueur de 24 ans, qui est également très convoité en Angleterre et en Espagne, comme le rapporte le média allemand Kicker.
Le Bayern Munich ne veut pas lâcher
Le journal précise toutefois que le but du Bayern Munich est de lui faire prolonger son contrat, qui dure pour le moment jusqu'en 2029. Mais les rumeurs autour d'une éventuelle clause libératoire compliquent les choses. Reste à savoir si le joueur sera prêt à rejoindre un nouveau club l'été prochain.