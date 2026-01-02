Officiel : Un grand nom du PSG annonce son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il fait partie des grands artisans de la victoire historique du PSG en Ligue des Champions la saison passée, Luis Campos a d'ores et déjà acté son futur départ à la retraite. Le conseiller sportif du club de la capitale, qui a prolongé jusqu'en 2030, a officialisé en septembre dernier sur RMC qu'il n'irait pas au-delà de ce contrat actuel avec le PSG.

Nommé à la direction sportive du PSG à l'été 2022 suite au renvoi de Leonardo, Luis Campos débarquait fort d'un CV bien garni avec notamment des passages remarquées à l'AS Monaco et au LOSC. Tout son travail de l'ombre ainsi que ses excellentes pioches sur le marché des transerts (Vitinha, Pacho, Barcola, Kvaratskhelia, Neves...) ont largement contribué à la victoire historique du PSG en finale de Ligue des Champions la saison passée, mais cette belle histoire avec Luis Campos ne durera pas encore dix ans.

Campos, l'homme à tout faire de QSI En septembre dernier, au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Luis Campos évoquait le détail de sa mission avec les propriétaires qataris du PSG : « Mon travail, ce n’est pas seulement le PSG, c’est aider QSI à grandir aussi sur le plan qu’ils ont dans le football – qui est extraordinaire-, comme ils ont dans le padel ou dans les autres activités. Je suis très content de cette opportunité qui m’a été donnée par le président Nasser Al-Khelaïfi de venir donner mes idées. Des personnes pensent que le travail de directeur sportif, c’est seulement le mercato. J’ai profité d’être entraîneur avant pour aider les entraîneurs, de bien comprendre la relation qu’on doit avoir avec les joueurs, mais aussi les valeurs de la discipline, de la rigueur, de l’exigence chaque jour pour être au maximum quand on joue deux ou trois fois par semaine. Ça a été la grande différence au PSG », a-t-il confié, avant d'officialiser son départ pour 2030 lorsque son contrat arrivera à expiration au PSG.