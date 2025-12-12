Mercato - PSG : L’offre est partie pour une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Dayot Upamecano n’a pas encore prolongé et le PSG serait toujours à l’affût. Le Bayern Munich a fait une offre de prolongation au défenseur de l’équipe de France et si Uli Hoeness s’est voulu confiant, aucune décision n’aurait été prise pour le moment.

Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, Dayot Upamecano est aujourd’hui un cadre du Bayern Munich, qui doit encore régler la question de son avenir. Car l’international français (35 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2026 et, alors qu’il peut s’engager avec le club de son choix à partir du 1ᵉʳ janvier prochain, n’a pas encore prolongé.

Le Bayern a fait son offre à Upamecano D’après les informations du journaliste Christian Falk, le PSG, ainsi que le Real Madrid, seraient toujours intéressés et si Uli Honess s’est récemment voulu optimiste, rien n’aurait été décidé pour le moment. Dayot Upamecano a déjà reçu une offre de prolongation de la part du Bayern Munich et selon Christian Falk, il devrait y en avoir d’autres.