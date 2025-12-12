Zidane - OM : La signature qui le fait hésiter !

Joueur de l’OM pendant deux saisons, Marcel Dib avait décidé de s’engager avec le club phocéen en 1994. A ce moment, celui qui était milieu de terrain débarquait en provenance des Girondins de Bordeaux où il évoluait avec un certain Zinedine Zidane. Dib a donc posé ses valises à Marseille, ce qui l’a longtemps fait hésiter.
Les Girondins de Bordeaux et l’OM ont été les plus grands ennemis du football français pendant plusieurs années. Mais malgré cette rivalité, certains joueurs n’ont pas hésité à passer d’un club à un autre. C’est notamment le cas de Marcel Dib. En 1994, le milieu de terrain choisissait alors de rejoindre Marseille, quittant donc Bordeaux où il évoluait avec Zinedine Zidane, Christophe Dugarry et compagnie.
« Franchement, j’ai hésité »
Marcel Dib a donc pris la direction de l’OM, une décision mûrement réfléchie. Interrogé par La Marseillaise, l’ancien Olympien raconte : « Franchement, j’ai hésité. Je me suis demandé si je pouvais, à 34 ans, réaliser ce challenge. Je me suis impressionné moi-même d’avoir fait tous ces matches sans être blessé ».
Un challenge « impossible » à l’OM ?
Il faut dire que le challenge était immense à l’OM pour Marcel Dib. En effet, à cette époque, le club phocéen avait été rétrogradé en deuxième division suite à l’affaire VA-OM. L’objectif était ainsi de permettre au club de Bernard Tapie de retrouver l’élite, « ce que beaucoup pensaient impossible » comme l’explique Dib.