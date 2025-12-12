Zidane - OM : La signature qui le fait hésiter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les Girondins de Bordeaux et l’OM ont été les plus grands ennemis du football français pendant plusieurs années. Mais malgré cette rivalité, certains joueurs n’ont pas hésité à passer d’un club à un autre. C’est notamment le cas de Marcel Dib. En 1994, le milieu de terrain choisissait alors de rejoindre Marseille, quittant donc Bordeaux où il évoluait avec Zinedine Zidane, Christophe Dugarry et compagnie.

« Franchement, j’ai hésité » Marcel Dib a donc pris la direction de l’OM, une décision mûrement réfléchie. Interrogé par La Marseillaise, l’ancien Olympien raconte : « Franchement, j’ai hésité. Je me suis demandé si je pouvais, à 34 ans, réaliser ce challenge. Je me suis impressionné moi-même d’avoir fait tous ces matches sans être blessé ».