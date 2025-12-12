Mercato - OM : Aubameyang prêt à dire stop, il balance un gros indice !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. Néanmoins, le Gabonais montre encore chaque week-end qu'il a le niveau pour le plus haut niveau. Pas question pour lui d'arrêter prochainement. Pour Aubameyang, la retraite n'est clairement pas pour maintenant.

Après un an en Arabie Saoudite, on pensait que Pierre-Emerick Aubameyang n'était peut-être plus capable de jouer au haut niveau. Son retour à l'OM s'est alors accompagné d'interrogations, mais voilà qu'à 36 ans, le Gabonais est toujours aussi impressionnant. Le poids des années ne semble pas avoir d'impact sur Aubameyang, bien décidé à continuer à jouer encore un moment.

« Il y a toujours la flamme » Pendant que certains prendraient leur retraite à son âge, Pierre-Emerick Aubameyang n'est lui pas décidé à dire stop. En effet, à l'occasion d'un entretien accordé à l'UEFA, le buteur de l'OM a fait savoir : « Il y a toujours la flamme. Et tant que je l'aurais, je serai sur les terrains. Parce que c'est beau, c'est comme ça quand on est passionné ».