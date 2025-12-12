Mercato - OM : Aubameyang prêt à dire stop, il balance un gros indice !

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang est bien évidemment plus proche de la fin que du début de sa carrière. Néanmoins, le Gabonais montre encore chaque week-end qu'il a le niveau pour le plus haut niveau. Pas question pour lui d'arrêter prochainement. Pour Aubameyang, la retraite n'est clairement pas pour maintenant.
Après un an en Arabie Saoudite, on pensait que Pierre-Emerick Aubameyang n'était peut-être plus capable de jouer au haut niveau. Son retour à l'OM s'est alors accompagné d'interrogations, mais voilà qu'à 36 ans, le Gabonais est toujours aussi impressionnant. Le poids des années ne semble pas avoir d'impact sur Aubameyang, bien décidé à continuer à jouer encore un moment.
« Il y a toujours la flamme »
Pendant que certains prendraient leur retraite à son âge, Pierre-Emerick Aubameyang n'est lui pas décidé à dire stop. En effet, à l'occasion d'un entretien accordé à l'UEFA, le buteur de l'OM a fait savoir : « Il y a toujours la flamme. Et tant que je l'aurais, je serai sur les terrains. Parce que c'est beau, c'est comme ça quand on est passionné ».
« Même en vacances je joue au foot »
« La passion, c'est quelque que tu as ou tu ne l'as pas. Je l'ai. Même en vacances je joue au foot. J'ai toujours un ballon dans mon coffre. J'aime ça », a poursuivi Aubameyang.