Mercato : Coup de tonerre au FC Nantes, c'est officiel !

Amadou Diawara

Alors que les résultats du FC Nantes sont catastrophiques cette saison, Luis Castro vient d'être remercié par sa direction. En effet, les Canaris ont officialisé la nomination d'un tout nouvel entraineur ce jeudi en fin de matinée. Pour redresser la barre du FC Nantes, Ahmed Kantari a été appelé à la rescousse.

A la fin de la dernière saison, le FC Nantes a changé d'entraineur. En effet, les Canaris ont remplacé Antoine Kombouaré par Luis Castro. Toutefois, le coach portugais a totalement manqué ses débuts à la Beaujoire.

FC Nantes : C'est terminé pour Luis Castro En 15 journées de Ligue 1, le FC Nantes n'a engrangé que 11 points, n'ayant remporté que deux rencontres (cinq nuls et huit défaites). Résultat, les Canaris sont relégables, étant classés 17èmes. Une situation qui a été fatale à Luis Castro. En effet, le technicien de 45 ans vient d'être évincer.