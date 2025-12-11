Entraîneur du Real Madrid : La réponse lâchée en direct par Thierry Henry !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné face à Manchester City. Une défaite qui met un peu plus Xabi Alonso en difficulté. Aujourd'hui plus que jamais, l'entraîneur merengue serait sur un siège éjectable, quelques mois seulement après son arrivée au sein de la Casa Blanca. Et voilà que Thierry Henry s'est d'ailleurs exprimé sur la situation actuelle de Xabi Alonso à Madrid.

Débarqué sur le banc du Real Madrid au début de la saison, Xabi Alonso est à la peine en ce moment. La situation ne cesse d'ailleurs de s'aggraver pour lui et voilà qu'un licenciement semble se rapprocher inexorablement pour l'Espagnol. L'entraîneur du Real Madrid est donc en difficulté et sur le plateau de CBS, Thierry Henry n'a pas manqué de faire part de son étonnement face à une telle situation.

« Toujours absurde qu'un entraîneur puisse être en difficulté après seulement six mois » « Il me semble toujours absurde qu'un entraîneur puisse être en difficulté après seulement six mois en poste. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, vous savez aussi que dans un club du niveau du Real Madrid ou de Barcelone, ou tout autre club de ce calibre, on peut se réveiller et apprendre de mauvaises nouvelles, car les choses peuvent changer », a expliqué dans un premier temps Thierry Henry à propos du cas Xabi Alonso.