Entraîneur du Real Madrid : La réponse lâchée en direct par Thierry Henry !

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est incliné face à Manchester City. Une défaite qui met un peu plus Xabi Alonso en difficulté. Aujourd'hui plus que jamais, l'entraîneur merengue serait sur un siège éjectable, quelques mois seulement après son arrivée au sein de la Casa Blanca. Et voilà que Thierry Henry s'est d'ailleurs exprimé sur la situation actuelle de Xabi Alonso à Madrid.
Débarqué sur le banc du Real Madrid au début de la saison, Xabi Alonso est à la peine en ce moment. La situation ne cesse d'ailleurs de s'aggraver pour lui et voilà qu'un licenciement semble se rapprocher inexorablement pour l'Espagnol. L'entraîneur du Real Madrid est donc en difficulté et sur le plateau de CBS, Thierry Henry n'a pas manqué de faire part de son étonnement face à une telle situation.
« Toujours absurde qu'un entraîneur puisse être en difficulté après seulement six mois »
« Il me semble toujours absurde qu'un entraîneur puisse être en difficulté après seulement six mois en poste. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, vous savez aussi que dans un club du niveau du Real Madrid ou de Barcelone, ou tout autre club de ce calibre, on peut se réveiller et apprendre de mauvaises nouvelles, car les choses peuvent changer », a expliqué dans un premier temps Thierry Henry à propos du cas Xabi Alonso.
« C'est comme ça que ça se passe au Real Madrid »
Le champion du monde 1998 avec l'équipe de France a ensuite ajouté : « Je ne pense pas qu'il faille remettre en question l'entraîneur. Je pense que lorsqu'on a un entraîneur à ce poste, il faut essayer de voir ce qu'il peut faire. Vous avez entendu Gareth Bale dire que lorsqu'on est entraîneur, il faut être un peu plus qu'un simple manager. Alors, vous savez, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid ».