Mercato : Ce crack a recalé le PSG, il confirme !

Lors de l'été 2021, Ayyoub Bouaddi a signé librement et gratuitement au LOSC. Pourtant, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaitait également le recruter à cette époque. Interrogé sur son faux départ à Paris, Ayyoub Bouaddi a expliqué pourquoi il avait préféré migrer vers Lille après sa formation à Creil.
Ayyoub Bouaddi défend les couleurs du LOSC depuis un peu plus de quatre ans. En effet, la pépite de 18 ans a quitté Creil lors de l'été 2021, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du club lillois.
Transfert au LOSC : Bouaddi a snobé le PSG en 2021
Plutôt que de signer au LOSC, Ayyoub Bouaddi aurait pu rejoindre le PSG lors de l'été 2021. Toutefois, l'international U21 français a préféré aller à Lille après sa formation à Creil.
«J'ai choisi le meilleur projet»
« Le PSG suit votre ascension et vous voulait déjà avant votre arrivée à Lille en 2021. Pourquoi aviez-vous préféré le projet lillois ? Car c'est celui qui me correspondait le mieux. Ici, on sait qu'il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j'ai choisi le meilleur projet. La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune. Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m'ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l'éducation aussi », a confié Ayyoub Bouaddi, actuel numéro 32 du LOSC, lors d'un entretien accordé à L'Equipe.