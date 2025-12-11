Mercato : Ce crack a recalé le PSG, il confirme !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Ayyoub Bouaddi a signé librement et gratuitement au LOSC. Pourtant, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi souhaitait également le recruter à cette époque. Interrogé sur son faux départ à Paris, Ayyoub Bouaddi a expliqué pourquoi il avait préféré migrer vers Lille après sa formation à Creil.

Ayyoub Bouaddi défend les couleurs du LOSC depuis un peu plus de quatre ans. En effet, la pépite de 18 ans a quitté Creil lors de l'été 2021, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du club lillois.

Transfert au LOSC : Bouaddi a snobé le PSG en 2021 Plutôt que de signer au LOSC, Ayyoub Bouaddi aurait pu rejoindre le PSG lors de l'été 2021. Toutefois, l'international U21 français a préféré aller à Lille après sa formation à Creil.