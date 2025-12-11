Transfert de Lamine Yamal : L’annonce choc !

Pierrick Levallet

Lamine Yamal a fait l’objet de quelques critiques ces derniers mois concernant son attitude hors des terrains. Le prodige du FC Barcelone a notamment fait parler de lui pour des écarts dans sa vie privée l’été dernier. Le crack de 18 ans a fait beaucoup parler de lui, au point que certains ont commencé à se détourner de lui. Pipi Estrada estime qu’avec son train de vie actuel, Lamine Yamal ne sera pas conservé bien longtemps par le Barça.

«Je vois désormais Lamine d'un tout autre œil» « Je ne suis plus fan de Lamine. J'étais fan de lui, mais maintenant, je n'aime même plus sa façon de courir sur le terrain, il lévite. Et quand on n'est plus fan, la déception apparaît. Et comme je suis complètement déçu et désenchanté, je vois désormais Lamine d'un tout autre œil et je le trouve moins passionné » a d’abord expliqué le journaliste au micro de Radio Marca.