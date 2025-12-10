Luis Enrique au Real Madrid, la presse espagnole vend la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, ça va très mal au Real Madrid. A tel point que Xabi Alonso pourrait ne pas faire long feu sur le banc de la Casa Blanca. Différentes rumeurs ont alors circulé en Espagne pour venir le remplacer, certaines évoquant un nouveau retour de Zinedine Zidane. Et si finalement la solution se nommait Luis Enrique pour le Real Madrid ?

Actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique est lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Si l'Espagnol sera associé pour longtemps au FC Barcelone, il ne faut pas oublier qu'avant la Catalogne, Luis Enrique avait évolué au Real Madrid. Il existe donc un lien entre lui et la Casa Blanca. De quoi en faire un candidat potentiel pour succéder à Xabi Alonso sur le banc merengue ?

« Il est le seul capable de... » Luis Enrique entraîneur du Real Madrid, ça pourrait être la solution idéale pour remplacer Xabi Alonso et relancer la Casa Blanca. C'est ce que pense le journaliste de Marca, Matías Prats : « Il est le seul capable de convaincre ces joueurs qu'ils doivent courir, presser ensemble et faire passer l'équipe avant les individualités ».