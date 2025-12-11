OM - De Zerbi : La promesse d'une signature XXL !

A 29 ans, Amir Murillo n'est clairement pas le joueur qui prend le plus la lumière à l'OM. Néanmoins, le Panaméen n'en reste pas moins un maillon essentiel du schéma de Roberto De Zerbi. Très apprécié par le coach italien, Murillo a su se faire une place au sein du club phocéen. Et voilà qu'un avenir radieux pourrait également l'attendre loin de l'OM.
En 2023, l'OM avait étonné tout le monde en allant chercher Amir Murillo du côté d'Anderlecht. Recruter le Panaméen a finalement été un très bon choix de la part du club phocéen. Discrètement, le défenseur s'est imposé comme un joueur important à Marseille pour Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM lui accorde une énorme confiance. Au point de promettre à Murillo un transfert prestigieux ?
Murillo vers Arsenal ?
A l'OM, Roberto De Zerbi a fait d'Amir Murillo un joueur de confiance. Et voilà que cela pourrait amener le Panaméen a un niveau supérieur encore. En effet, comme le raconte L'Equipe, l'entraîneur olympien expliquerait souvent à Murillo que s'il l'écoute, il pourrait un jour signer dans un grand club comme Arsenal. A voir si cela se réalisera...
Quel avenir pour le Marseillais ?
En attendant, Amir Murillo reste pour le moment encore et toujours un joueur de l'OM. Arrivé en 2023, l'actuel protégé de Roberto De Zerbi est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club phocéen. Quid maintenant de l'avenir du Panaméen, dont la valeur est estimée à 10M€ par Transfermarkt ? Rendez-vous dans les mois à venir pour voir si la promesse de De Zerbi se réalisera.