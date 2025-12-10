OM - Greenwood : C’est déjà terminé ?

Axel Cornic

Encore une fois, Mason Geenwood a été au cœur du succès de l’Olympique de Marseille face à l’Union Saint-Gilloise (2-3), en Ligue des Champions. L’attaquant phocéen a été impliqué dans les trois buts de son équipe au cours de cette rencontre, marquant un doublé et se montrant crucial dans le but d’Igor Paixao.

A la peine en Ligue 1, l’OM a relevé la tête en Ligue des Champions, avec une victoire importante pour la suite de la compétition. C'est surtout grâce à un Mason Greenwood des grands soirs, désormais devenu le chouchou des supporters marseillais.

Greenwood encore décisif, mais... Auteur d’un doublé face à l’Union Saint-Gilloise, la star de l’OM fait également l’unanimité auprès des observateurs. « Il a cette faculté de se créer les actions tout seul. Les deux buts qu'il met hier, il se les fait tout seul ! Il n'est jamais blessé et il a des stats » a déclaré Éric Di Meco, sur RMC.