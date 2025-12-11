Thierry Henry : Séparation confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, la situation de Mohamed Salah ne cesse de faire parler. Il faut dire qu’après plusieurs matches à débuter sur le banc, la star de Liverpool à pousser un gros coup de gueule. Thierry Henry estime qu’il est allé trop loin, et que la séparation est donc actée.

Alors que Liverpool traverse une période plus que délicate, Mohamed Salah en a fait les frais en se retrouvant sur le banc au coup d'envoi des dernières rencontres. Une situation qui n'a pas du tout plu à l'international égyptien qui a poussé un gros coup de gueule sur sa situation. Par conséquent, pour Thierry Henry, la séparation entre les Reds et Mohamed Salah est actée.

Thierry Henry envoie un gros message à Salah « J’ai eu des problèmes avec Wenger, avec Guardiola.. Est-ce que vous m’avez déjà entendu en parler publiquement ? Jamais. Quand tu joues pour un club, tu dois protéger ton club à tout prix. Peu importe ce qui se passe en interne, tu protèges le club. Tu protèges tes coéquipiers, le staff, ton manager… », a-t-il confié au micro de CBS Sports avant de poursuivre.