Aubameyang avec Kylian Mbappé : C’est officiel !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit trois buts et délivré quatre offrandes. Impliqué sur sept réalisations de l'OM en C1, l'international gabonais est le deuxième joueur le plus décisif en 2025-2026. En effet, seul Kylian Mbappé fait mieux que Pierre-Emerick Aubameyang, étant impliqué sur neuf buts du Real Madrid.

Ce mardi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés au Lotto Park d'Anderlecht (2-3).

Ligue des Champions : Aubameyang a été décisif à 7 reprises Passeur décisif sur le premier but de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise. Avec à cette offrande, le numéro 97 de Roberto De Zerbi est impliqué sur sept réalisations de son équipe en Ligue des Champions.