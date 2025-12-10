Aubameyang avec Kylian Mbappé : C’est officiel !

Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit trois buts et délivré quatre offrandes. Impliqué sur sept réalisations de l'OM en C1, l'international gabonais est le deuxième joueur le plus décisif en 2025-2026. En effet, seul Kylian Mbappé fait mieux que Pierre-Emerick Aubameyang, étant impliqué sur neuf buts du Real Madrid.
Ce mardi soir, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Et les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés au Lotto Park d'Anderlecht (2-3).
Ligue des Champions : Aubameyang a été décisif à 7 reprises
Passeur décisif sur le premier but de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM face à l'Union Saint-Gilloise. Avec à cette offrande, le numéro 97 de Roberto De Zerbi est impliqué sur sept réalisations de son équipe en Ligue des Champions.
Aubameyang : Du jamais vu à l'OM
Depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit trois buts et délivré quatre offrandes. Décisif à sept reprises, l'attaquant de l'OM brille en C1. En effet, seul Kylian Mbappé fait mieux que lui cette saison, étant impliqué sur neuf buts du Real Madrid. D'ailleurs, la performance de Pierre-Emerick Aubameyang est historique à l'OM. Aucun joueur n'ayant atteint ce chiffre sous les couleurs marseillaises.