Paul Pogba signe en Arabie Saoudite, l'annonce officielle !

Libéré par la Juventus, Paul Pogba a signé librement et gratuitement à l'AS Monaco le 1er juillet dernier. Ayant fait ses débuts officiels avec le club du Rocher le 22 novembre, la Pioche s'est lancée un tout nouveau défi en Arabie Saoudite. En effet, Paul Pogba est devenu actionnaire et ambassadeur de l'écurie Al-Haboob.

Testé positif à la testostérone lors d'un contrôle anti-dopage, Paul Pogba a été suspendu pour une durée de 18 mois. Autorisée à rejouer au mois de mars, la Pioche a vu la Juventus résilier son contrat.

Paul Pogba devient actionnaire et ambassadeur d'Al-Haboob Sans club pendant plusieurs mois, Paul Pogba a finalement rejoint l'AS Monaco. En effet, le milieu de terrain de 32 ans a signé librement et gratuitement le 1er juillet. Victime de pépins physiques, Paul Pogba a dû attendre le 22 novembre et le déplacement à Rennes pour faire ses débuts officiels avec le club du Rocher. Et alors qu'il enchaine les matchs avec son nouveau club, l'international français a décidé de se lancer un nouveau challenge.