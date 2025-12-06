Nouvelle catastrophe avec Paul Pogba !

Amadou Diawara

Transféré librement et gratuitement lors du dernier mercato estival, Paul Pogba a vu Sébastien Pocognoli le rejoindre à l'AS Monaco le 11 octobre dernier. Toutefois, les débuts du technicien belge sur le Rocher sont très compliqués. En effet, les Monégasques n'ont engrangé que dix points en huit journées de Ligue 1 sous la houlette de leur nouveau coach.

Paul Pogba vivait un enfer depuis plusieurs années. Après le scandale familial qu'il a vécu, le milieu de terrain de 32 ans a été testé positif à la testostérone, et ce, lors d'un contrôle anti-dopage. Sanctionné, Paul Pogba a écopé de 18 mois de suspension.

AS Monaco : Terrible bilan pour Pocognoli Autorité à reprendre le football au mois de mars, Paul Pogba été libéré par la Juventus. Et ce n'est que le 1er juillet que la Pioche a retrouvé un club. En effet, Paul Pogba signé librement et gratuitement à l'AS Monaco. Toutefois, l'international français a dû attendre plusieurs mois avant de lancer sa saison avec son nouveau club. En effet, Paul Pogba a fait ses débuts avec le club du Rocher le samedi 22 novembre à Rennes. Et son équipe a pris l'eau face aux hommes d'Habib Beye (4-1).