Kylian Mbappé : Le prochain rancard est programmé à Madrid !

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est le grand patron. Néanmoins, cela n’empêche pas les dirigeants du club madrilène de vouloir continuer l’aventure avec Vinicius Jr également. D’après la presse espagnole, un gros rendez-vous est prévu entre les différentes parties pour la prolongation du Brésilien. Un rencard qui aura lieu très prochainement. Explications.
Le Real Madrid est en pleine action. Si Kylian Mbappé s’impose comme le vrai patron de l’attaque, le club madrilène n’en oublie pas Vinicius Jr pour autant. En effet, si au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs de transfert ont concerné le numéro 7, il n’en serait rien.
Le Real veut prolonger Vinicius
En difficulté depuis plusieurs mois, le Brésilien ferait toutefois pleinement partie des plans du Real Madrid sur le long terme. Ainsi, les dirigeants madrilènes vont prochainement tenter de finaliser la prolongation de la star de 25 ans annonce OK Diario ce samedi.
Une grosse réunion est prévue
Si aucune date n’a encore été fixée pour cette signature XXL à Madrid, une réunion au sommet serait actuellement prévue en interne avec les différentes parties selon les informations divulguées par le média. Le Real souhaite réellement poursuivre l’aventure avec Vinicius Jr, qui avait pourtant connu une altercation avec son entraîneur Xabi Alonso il y a quelques semaines. Affaire à suivre...