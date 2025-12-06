Kylian Mbappé : Le prochain rancard est programmé à Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est le grand patron. Néanmoins, cela n’empêche pas les dirigeants du club madrilène de vouloir continuer l’aventure avec Vinicius Jr également. D’après la presse espagnole, un gros rendez-vous est prévu entre les différentes parties pour la prolongation du Brésilien. Un rencard qui aura lieu très prochainement. Explications.

Le Real Madrid est en pleine action. Si Kylian Mbappé s’impose comme le vrai patron de l’attaque, le club madrilène n’en oublie pas Vinicius Jr pour autant. En effet, si au cours des derniers mois, de nombreuses rumeurs de transfert ont concerné le numéro 7, il n’en serait rien.

Le Real veut prolonger Vinicius En difficulté depuis plusieurs mois, le Brésilien ferait toutefois pleinement partie des plans du Real Madrid sur le long terme. Ainsi, les dirigeants madrilènes vont prochainement tenter de finaliser la prolongation de la star de 25 ans annonce OK Diario ce samedi.