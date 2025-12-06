Kylian Mbappé : La bagarre annoncée par Deschamps !

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réservé un groupe assez relevé à l’équipe de France. L’été prochain, les Bleus se frotteront notamment à la Norvège. Un choc qui fait déjà beaucoup de bruit puisqu’il opposera Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland. Un duel à propos duquel s’est prononcé Didier Deschamps.
Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a hérité d’un groupe relevé. En effet, l’été prochain, les joueurs de Didier Deschamps devront se frotter au Sénégal, à la Norvège ainsi qu’au vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. Kylian Mbappé face à Erling Braut Haaland, cette affiche fait d’ores et déjà saliver et le duel entre les deux buteurs promet de faire des étincelles.
« Un beau duel »
En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps s’est d’ailleurs prononcé sur cette bagarre entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France a alors répondu : « Il y a un beau duel. Déjà, ils ont ce duel là à distance. Il y a aussi d’autres joueurs importants chez eux et chez nous. Evidemment, Kylian et Haaland sont des joueurs reconnus mondialement ».
Objectif demi-finale pour la France !
L’équipe de France sait donc maintenant à quoi s’en tenir pour son groupe à la Coupe du monde. Le rendez-vous est maintenant donné à l’été prochain avec l’objectif d’atteindre le dernier carré. « On fixe toujours l'objectif d'être dans le dernier carré. Le plateau est très relevé. C'est un objectif très ambitieux », a annoncé Philippe Diallo, président de la FFF.