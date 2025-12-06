Kylian Mbappé : La bagarre annoncée par Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réservé un groupe assez relevé à l’équipe de France. L’été prochain, les Bleus se frotteront notamment à la Norvège. Un choc qui fait déjà beaucoup de bruit puisqu’il opposera Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland. Un duel à propos duquel s’est prononcé Didier Deschamps.

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a hérité d’un groupe relevé. En effet, l’été prochain, les joueurs de Didier Deschamps devront se frotter au Sénégal, à la Norvège ainsi qu’au vainqueur du barrage entre l’Irak, la Bolivie et le Suriname. Kylian Mbappé face à Erling Braut Haaland, cette affiche fait d’ores et déjà saliver et le duel entre les deux buteurs promet de faire des étincelles.

« Un beau duel » En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps s’est d’ailleurs prononcé sur cette bagarre entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France a alors répondu : « Il y a un beau duel. Déjà, ils ont ce duel là à distance. Il y a aussi d’autres joueurs importants chez eux et chez nous. Evidemment, Kylian et Haaland sont des joueurs reconnus mondialement ».