Didier Deschamps : Un grand club l’approche pour 2026 à la surprise générale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps aura fort à faire dès le début de la compétition avec la présence du Sénégal de Sadio Mané, de la Norvège d’Erling Haaland et d’un barragiste international dans le groupe I. Un tirage au sort qui a donné des idées à l’Olympique Lyonnais…

Les Bleus sont désormais fixés pour la Coupe du monde 2026. Ce vendredi à Washington, lors du tirage au sort de l’événement se déroulant à la fin de la saison du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, l’équipe de France a hérité du Sénégal de Sadio Mané, de la Norvège d’Erling Haaland et du vainqueur du barrage intercontinental qui sera soit l’Irak, soit la Bolivie ou bien Suriname.

L’OL interpelle Deschamps… pour Tolisso ! Ce groupe I a inspiré le CM de l’Olympique Lyonnais, interpellant Didier Deschamps via le compte officiel du club sur X. « Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté », a-t-on pu lire sur le réseau social, de quoi faire rire ce dernier en commentaire.