Kylian Mbappé va quitter l’Europe : La mauvaise nouvelle annoncée !

Dans quelques mois, Kylian Mbappé et ses coéquipiers de l’équipe de France prendront la direction de l’Amérique du Nord, où se tiendra la Coupe du monde 2026. Finalistes lors des deux dernières éditions, avec une victoire en 2018, les Bleus ambitionnent de remporter cette compétition, la dernière de Didier Deschamps comme sélectionneur, mais pour Daniel Riolo, un autre pays fait office de grand favori.

Auteur de ses 24e et 25e buts de la saison toutes compétitions confondues mercredi contre l’Athletic Bilbao (0-3), Kylian Mbappé semble avoir retrouvé son meilleur niveau avec le Real Madrid. Une bonne nouvelle pour l’équipe de France à quelques mois de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique, même si pour Daniel Riolo, les Bleus ne sont pas les grands favoris.

« L'Espagne est un peu plus favorite que nous » « La France est d'autant plus forte avec un Mbappé en feu, mais l'Espagne reste la grande favorite. Ils sont champions d'Europe », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « On a des arguments, mais dans la structure d'équipe et la soif de victoire, je pense que l'Espagne est un peu plus favorite que nous. »