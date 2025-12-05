Kylian Mbappé dépasse les bornes : Son entourage balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mère et conseillère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a une place très importante dans la vie de son fils. C’est elle qui le rappelle à l'ordre lorsqu'il va trop loin, comme quand il avait déclaré que les critiques sur le jeu de l’équipe de France étaient « le cadet » de ses soucis. Si elle estime qu’il avait dépassé les bornes, elle a aussi rappelé que l’attaquant du Real Madrid n’était pas un expert en communication.

Interrogé sur le jeu de l’équipe de France en septembre 2024, Kylian Mbappé avait balayé les critiques, assurant ne pas s’en soucier : « Je suis à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue, j’essaie de faire de mon mieux, d’aider l’équipe. Ce que pensent les gens est le cadet de mes soucis. » Des propos qui avaient beaucoup fait réagir et n’avaient pas été très appréciés, même par sa mère.

« Ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule » « J’ai eu peur que Kylian plonge dans l’arrogance ? Oui, j'ai eu peur. Il y a des moments où il a été arrogant, bien sûr. Mais tu es là pour le faire redescendre. Prenons la conférence de presse en équipe de France il y a un an. Quand il répond sur le niveau de jeu ennuyeux des Bleus : "Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis..." Quand je vois le bordel que cela crée en rallumant mon téléphone après ma sieste, ma première réaction a été de vouloir lui reprocher de ne pas avoir fermé sa gueule... Mais je me suis ravisée. À ce moment-là, il ne va pas bien, il a aussi le droit de le dire. Ce qu'il n'a jamais vraiment fait », confiait Fayza Lamari en septembre dernier à L'Équipe.