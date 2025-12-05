Deschamps prépare sa sortie, les appels fusent au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a déjà prévenu depuis plusieurs mois que la Coupe du monde 2026 sera son jubilé en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Après quoi, il laissera la main à son successeur qui semble être Zinedine Zidane. Mais avant cela, il y a un Mondial à disputer en Amérique du nord. Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont tous deux postulés pendant le Media Day organisé au Campus PSG jeudi.

Ce vendredi se déroulera le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 à Washington. Didier Deschamps sera enfin fixé sur l'identité des adversaires de l'équipe de France pour la phase de poule de ce qui sera son dernier Mondial en tant que sélectionneur tricolore. Pire, sa dernière compétition sur le banc de touche des Bleus.

«J'espère jouer la Coupe du monde en 2026» En effet, Didier Deschamps ne rempilera pas et partira au terme de son contrat expirant l'été prochain après 14 années de bons et loyaux services. Quelle sera la liste des joueurs sélectionnés pour la plus belle des compétitions ? Désiré Doué espère en être comme il l'a confié jeudi au Campus PSG pendant le Media Day. « Je vais regarder le tirage au sort. C'est quelque chose qui fait rêver et j'espère jouer la Coupe du monde en 2026. C'est magnifique. Sur le tirage au sort je n'ai pas de préférence ».