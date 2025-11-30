Mercato - Deschamps : La signature annulée à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps était auparavant l’entraîneur de l’OM. Nommé en 2009 sur le banc du club phocéen, le technicien a alors modifié les plans de certains à Marseille. En effet, à l’époque, Benoit Cheyrou était sur le point de faire ses valises et quitter l’OM. Mais voilà que l’arrivée de Deschamps a tout changé.

En tant qu’entraîneur, Didier Deschamps a l’OM sur son CV. En effet, après l’AS Monaco et la Juventus, le technicien a pris les commandes du club phocéen, avec qui il avait soulevé la Ligue des Champions en 1993 en tant que joueur. Et forcément, en voyant Deschamps débarquer, ça en a convaincu certains de rester à l’OM.

« J’avais des sollicitations à l’étranger » C’est ce qui est arrivé avec Benoit Cheyrou. En effet, pour Kampo, l’ancien joueur de l’OM a raconté à propos de l’arrivée de Didier Deschamps : « Quand Eric Gerets part de l’OM, j’ai fait deux saisons avec lui, je l’adore, je me dis que je ne peux pas avoir un meilleur entraîneur. J’avais des sollicitations à l’étranger, je commence à regarder à droite à gauche ».