Transfert à l'OM : Ça va être grandiose pour Antoine Griezmann ?

A 34 ans, Antoine Griezmann évolue aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Si le Français est sous contrat jusqu'en 2027, certains aimeraient bien le voir... à l'OM. N'ayant jamais joué en Ligue 1, Griezmann aurait alors l'occasion d'enfin fouler les pelouses du championnat de France. Il pourrait d'ailleurs vivre de grands moments si cela venait à arriver.

Alors qu'Antoine Griezmann a déjà clamé publiquement son affection pour l'OM, son arrivée au sein du club phocéen est aujourd'hui réclamée par certains. En effet, récemment, le journaliste Romain Haering avouait à propos de la star de l'Atlético de Madrid : « Un joueur comme Griezmann par exemple, c’est typiquement ce qu’il nous faudrait. Je n’y crois plus mais le timing, ce qu’il se passe à l’Atlético où il joue moins… Si on arrive à séduire le joueur et son entourage, pourquoi pas un petit un an et demi de contrat et un départ en MLS ensuite ? ».

la Ligue 1 attend Griezmann ? En signant à l'OM et jouant en Ligue 1 par la même occasion, Antoine Griezmann pourrait vivre quelque chose d'exceptionnel. En effet, réagissant à l'accueil de Paul Pogba au Roazhon Park, Pierre Ménès a confié sur Youtube : « L'accueil du Roazhon Park formidable montre que les gens sont friands de revoir d'anciens champions du monde. On voit Giroud, on voit Pogba... J'imagine que si Griezmann revenait faire une dernière pige en France, son accueil serait formidable partout où il irait ».