Ousmane Dembélé recale le PSG : La signature qui tombe à l’eau !

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et lauréat du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé n’oubliera pas de sitôt cette année 2025. Après un passage mitigé au FC Barcelone, l’international français s’est assis à la table des grands en contribuant au sacre européen de la formation parisienne, qui a longtemps cherché à mettre la main sur lui.
Quand Dembélé a recalé le PSG…
Recruté en 2023 par le PSG, Ousmane Dembélé aurait pu poser ses valises dans la capitale encore plus tôt comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour. Le club de la capitale avait en effet cherché à l’enrôler durant plusieurs années, sans jamais parvenir à convaincre l’ancien de Dortmund, ne donnant pas suite.
Nasser Al-Khelaïfi l’a convaincu
Désireux de rester au FC Barcelone à l’époque, et prévenu des risques de la vie parisienne, Ousmane Dembélé avait ainsi privilégié la stabilité, jusqu’en 2023, où Nasser Al-Khelaïfi finira par la convaincre de signer au PSG, avec l’objectif de remporter la première Ligue des champions de l’histoire du club.