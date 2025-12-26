Ousmane Dembélé recale le PSG : La signature qui tombe à l’eau !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur du PSG depuis l’été 2023, Ousmane Dembélé s’est fait désirer. La formation parisienne avait en effet tenté à plusieurs reprises de mettre la main sur l’international français de 28 ans, qui a porté les couleurs du FC Barcelone durant six saisons avant de se laisser convaincre par Nasser Al-Khelaïfi.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG et lauréat du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé n’oubliera pas de sitôt cette année 2025. Après un passage mitigé au FC Barcelone, l’international français s’est assis à la table des grands en contribuant au sacre européen de la formation parisienne, qui a longtemps cherché à mettre la main sur lui.

Quand Dembélé a recalé le PSG… Recruté en 2023 par le PSG, Ousmane Dembélé aurait pu poser ses valises dans la capitale encore plus tôt comme le rappelle L’Équipe dans ses colonnes du jour. Le club de la capitale avait en effet cherché à l’enrôler durant plusieurs années, sans jamais parvenir à convaincre l’ancien de Dortmund, ne donnant pas suite.