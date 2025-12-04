Kylian Mbappé, sa relation qui fait parler en Espagne

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il est certes question d’une éventuelle rupture entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr au Real Madrid au vu des rumeurs entourant le Brésilien au sujet de son départ. Pourtant, comme l’a attesté Xabi Alonso mercredi soir après la victoire de son équipe contre l’Athletic Bilbao à San Mamés (3-0), la relation entre les deux stars offensives du Real Madrid est parfaite.

Ces derniers temps, le feuilleton autour de l’avenir de Vinicius Jr a fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole. Et notamment en raison de son craquage à son remplacement lors du Clasico remporté face au FC Barcelone en octobre dernier (2-1). Le Brésilien avait même menacé de partir s’il continuait à être sacrifié de la sorte par son entraîneur Xabi Alonso. Sa relation avec le coach ne serait d’ailleurs pas idyllique d’après certains médias espagnols.

«On a besoin de lui» Au point où sa prolongation de contrat pour son bail courant jusqu’à l’été 2027 ne serait plus vraiment une option envisagée tant par le clan Vinicius que la direction du Real Madrid. Et pourtant, Xabi Alonso a apprécié l’association entre le Brésilien et Kylian Mbappé mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0). « Il a été esthétique et fluide sur les deux buts. Son entente avec Vini était excellente. On a besoin de lui ». a dans un premier temps confié le technicien espagnol à Real Madrid TV.