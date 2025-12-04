Malaise au Real Madrid : Mbappé prend son téléphone et répond !

Ces dernières semaines, le Real Madrid peinait à mettre un pied devant l’autre en Liga et avait enchaîné trois matchs nuls consécutifs. De quoi faire naître un petit feu dans la capitale puisque le FC Barcelone reprenait les commandes de la Liga. Mais mercredi soir à Bilbao, Kylian Mbappé a pris les choses en main sur le terrain et sur les réseaux sociaux.
L’incendie au Real Madrid s’est éteint au Pays Basque ? Mercredi, l’équipe Xabi Alonso enchaînait un quatrième déplacement en Liga en se mesurant à l’Athletic Bilbao dans son antre de San Mamés. Un match couperet pour la suite du championnat puisque le FC Barcelone s’était imposé la veille face à l’Atletico de Madrid (3-1) et comptait donc quatre points d’avance sur son éternel rival.
Avec un doublé et une passe décisive contre Bilbao, Kylian Mbappé met fin à l’hémorragie en Liga
Le Real Madrid avait eu du mal à voyager en novembre, en attestent les trois matchs nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1). Mais il semble que le blues de novembre ait laissé place à l’euphorie de décembre puisque les Merengue se sont aisément imposés sur la pelouse de l’Athletic Bilbao sur le score de 3 buts à 0 en ce 3 décembre.
«C’est bien mon Real Madrid ça»
Kylian Mbappé a été omniprésent sur le tableau d’affichage en signant un doublé, et donc inscrivant ses 15ème et 16ème buts en Liga. Au passage, le capitaine de l’équipe de France a régalé son compatriote Eduardo Camavinga en lui offrant une passe décisive pour son seul et unique but de la saison avec le Real Madrid en championnat (il avait marqué en Ligue des champions face au Kairat Almaty (5-0 le 30 septembre)). L’occasion pour Kylian Mbappé de publier plusieurs photos sur son compte Instagram avec la légende suivante : « C’est bien mon Real Madrid ça ».