Malaise au Real Madrid : Mbappé prend son téléphone et répond !

Ces dernières semaines, le Real Madrid peinait à mettre un pied devant l’autre en Liga et avait enchaîné trois matchs nuls consécutifs. De quoi faire naître un petit feu dans la capitale puisque le FC Barcelone reprenait les commandes de la Liga. Mais mercredi soir à Bilbao, Kylian Mbappé a pris les choses en main sur le terrain et sur les réseaux sociaux.

L’incendie au Real Madrid s’est éteint au Pays Basque ? Mercredi, l’équipe Xabi Alonso enchaînait un quatrième déplacement en Liga en se mesurant à l’Athletic Bilbao dans son antre de San Mamés. Un match couperet pour la suite du championnat puisque le FC Barcelone s’était imposé la veille face à l’Atletico de Madrid (3-1) et comptait donc quatre points d’avance sur son éternel rival.

Avec un doublé et une passe décisive contre Bilbao, Kylian Mbappé met fin à l’hémorragie en Liga Le Real Madrid avait eu du mal à voyager en novembre, en attestent les trois matchs nuls contre le Rayo Vallecano (0-0), Elche (2-2) et Gérone (1-1). Mais il semble que le blues de novembre ait laissé place à l’euphorie de décembre puisque les Merengue se sont aisément imposés sur la pelouse de l’Athletic Bilbao sur le score de 3 buts à 0 en ce 3 décembre.