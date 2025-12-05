Deschamps - Zidane : Le verdict annoncé en direct pour l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps vivra l'été prochain sa toute dernière compétition à la tête de l'équipe de France avant d'être probablement remplacé par Zinedine Zidane, et le sélectionneur national aura à coeur de finir sur une bonne note. D'ailleurs, comme l'a annoncé Gerard Piqué en direct sur RMC jeudi soir, les Bleus sont les grands favoris de ce Mondial.

« La sélection qui a le plus de talent » « Sincèrement, je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent à cette Coupe du monde. Elle a atteint la finale des deux dernières éditions, elle a gagné en 2018, elle a perdu en 2022. Sur le papier, c’est la meilleure équipe, la meilleure sélection », a révélé l'ancien footballeur espagnol, qui voit annonce donc l'équipe de France favorite pour la Coupe du Monde.