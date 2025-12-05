Deschamps - Zidane : Le verdict annoncé en direct pour l’équipe de France !

Didier Deschamps vivra l'été prochain sa toute dernière compétition à la tête de l'équipe de France avant d'être probablement remplacé par Zinedine Zidane, et le sélectionneur national aura à coeur de finir sur une bonne note. D'ailleurs, comme l'a annoncé Gerard Piqué en direct sur RMC jeudi soir, les Bleus sont les grands favoris de ce Mondial.
« La sélection qui a le plus de talent »
« Sincèrement, je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent à cette Coupe du monde. Elle a atteint la finale des deux dernières éditions, elle a gagné en 2018, elle a perdu en 2022. Sur le papier, c’est la meilleure équipe, la meilleure sélection », a révélé l'ancien footballeur espagnol, qui voit annonce donc l'équipe de France favorite pour la Coupe du Monde.
« Même si tu es favori sur le papier... »
Mais Piqué rappelle néanmoins que rien n'est jamais gagné d'avance dans le football : « Maintenant, on a vu des millions de fois dans le football que les noms ne suffisent pas pour gagner. Il faut construire une équipe où les joueurs ont une vraie connexion entre eux, où ils s’entendent bien, se comprennent sur le terrain, qu’ils aient bien travaillé tactiquement dans les moments défensifs comme dans les moments offensifs. Et c’est pour ça que le football est aussi beau: on ne sait jamais ce qui va se passer. Même si tu es favori sur le papier, n’importe quelle équipe peut te battre ». Reste donc à savoir si Zinedine Zidane récupèrera une sélection championne du Monde l'été prochain.