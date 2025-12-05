Mercato : Zidane avec Mbappé, c'est déjà validé ?

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Grandissime favori pour reprendre les rênes des Bleus, Zinedine Zidane sera-t-il désigné par Philippe Diallo ? A vous de répondre !

A la tête de l'équipe de France depuis le 8 juillet 2012, Didier Deschamps va abandonner son poste après la Coupe du Monde 2026. En effet, le sélectionneur des Bleus a annoncé qu'il n'allait pas prolonger son bail avec la FFF , qui court jusqu'au 31 juillet.

Pour assurer la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France , Zinedine Zidane est le candidat numéro un. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, le Ballon d'Or 98 rêve de remplacer son ancien coéquipier en Bleu . Toutefois, Zinedine Zidane n'est pas le seul à pouvoir occuper ce rôle.

Equipe de France : Henry, Blanc et Vieira sont disponibles

En plus de Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira et Laurent Blanc sont également disponibles actuellement. D'abord, l'ancienne gloire d'Arsenal n'a pas occupé un banc depuis sa démission de son poste de sélectionneur de l'équipe de France Olympique. Ensuite, Patrick Vieira est sans club depuis son départ du Genoa le 1er novembre. Enfin, Laurent Blanc - qui était déjà le sélectionneur de l'équipe de France avec Didier Deschamps (2010-2012) - a été remercié par Al Ittihad le 28 septembre. Reste à savoir qui sera choisi par Philippe Diallo pour diriger la bande à Kylian Mbappé dès la rentrée 2026-2027.

En attendant, c'est à vous de voter !