Transfert : La signature «idéale» de l'OM confirmée par le vestiaire !

Le 6 octobre dernier, l'OM officialisait la signature de... Corinne Diacre. Ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, elle s'est ainsi vu confier les commandes des Marseillaises. Là voilà maintenant en poste depuis quelques semaines et visiblement, le courant est immédiatement passé entre Diacre et ses joueuses à l'OM.

A 51 ans, après avoir entraîné Soyaux, Clermont et les Bleues, Corinne Diacre relève actuellement un nouveau défi. En effet, elle a été nommée il y a quelques semaines de cela sur le banc des Marseillaises, l'équipe féminine de l'OM. « C'est toujours bien d'être là au début des constructions. Ce qui m'a attirée, c'est le projet club dans son ensemble pas seulement axé sur la structure pro », a expliqué Diacre auprès de L'Equipe.

« Elle a le vestiaire à 100 % avec elle » Les Marseillaises doivent donc désormais se faire aux méthodes de Corinne Diacre et pour le moment, ça semble bien prendre entre l'entraineure et ses joueuses. En effet, pour le quotidien sportif, Salomé Elisor explique à propos de celle qui est désormais aux commandes à l'OM : « Dès son arrivée, on a vu que tout le vestiaire la respectait par rapport à son expérience, qui elle est et l'aura qu'elle dégage. Elle a le vestiaire à 100 % avec elle et à 100 % à l'écoute ».