Karim Benzema à l'OM, l'annonce surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, à la recherche d'un buteur, l'OM a décidé de recruter un visage bien connu à Marseille. C'est ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour après avoir passé un an en Arabie Saoudite. Le Gabonais a donc intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur de l'OM, qui n'hésite pas à le placer à la hauteur d'un certain Karim Benzema.

Aujourd'hui, Roberto De Zerbi peut donc compter sur Pierre-Emerick Aubameyang pour occuper la pointe de l'attaque de l'OM. En effet, lors du dernier mercato estival, le Gabonais a fait son grand retour à Marseille après avoir passé un an en Arabie Saoudite. En 2024, PEA avait quitté l'OM pour Al-Qadsiah, au grand dam alors que De Zerbi qui n'avait pas caché sa déception de ne pas pouvoir avoir Aubameyang sous ses ordres.

« Il est au niveau de Benzema, Higuain et Lewandowski » Tout est finalement rentré dans l'ordre pour Roberto De Zerbi et Pierre-Emerick Aubameyang. L'entraîneur de l'OM est d'ailleurs dithyrambique à l'égard du Gabonais, faisait notamment un parallèle avec Karim Benzema. « Aubameyang ? C'est un champion. Il est au niveau de Benzema, Higuain et Lewandowski. Il n'a atteint le niveau qu'il aurait dû avoir », a-t-il lâché pour SportItalia.