Karim Benzema à l'OM, l'annonce surprise !

Aujourd'hui, Roberto De Zerbi peut donc compter sur Pierre-Emerick Aubameyang pour occuper la pointe de l'attaque de l'OM. En effet, lors du dernier mercato estival, le Gabonais a fait son grand retour à Marseille après avoir passé un an en Arabie Saoudite. En 2024, PEA avait quitté l'OM pour Al-Qadsiah, au grand dam alors que De Zerbi qui n'avait pas caché sa déception de ne pas pouvoir avoir Aubameyang sous ses ordres.
« Il est au niveau de Benzema, Higuain et Lewandowski »
Tout est finalement rentré dans l'ordre pour Roberto De Zerbi et Pierre-Emerick Aubameyang. L'entraîneur de l'OM est d'ailleurs dithyrambique à l'égard du Gabonais, faisait notamment un parallèle avec Karim Benzema. « Aubameyang ? C'est un champion. Il est au niveau de Benzema, Higuain et Lewandowski. Il n'a atteint le niveau qu'il aurait dû avoir », a-t-il lâché pour SportItalia.
« Je suis presque abasourdie par son niveau de jeu »
A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang démontre depuis le début de la saison avec l'OM qu'il peut toujours évoluer au haut niveau. De quoi impressionner tout le monde. Récemment, c'est Laure Boulleau qui expliquait : « Aubameyang me surprend, je suis presque abasourdie par son niveau de jeu. Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des champions, c’est que tu as un très très bon niveau. Il a encore été bon samedi contre Toulouse. Malgré le résultat, j’ai trouvé qu’il avait été décisif. Il est en forme physiquement. Vu son âge, cela veut dire qu’il est hyper pro sur tous les à-côtés du foot ».