30M€ : L’OM annonce énorme coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM avait déboursé pas moins de 30M€ lors du mercato estival 2024 pour faire venir Mason Greenwood en provenance de Manchester United, et Medhi Benatia estime qu'il a tiré du très lourd avec l'attaquant anglais. Il le situe d'ailleurs parmi les trois meilleurs joueurs de Ligue 1 à l'heure actuelle...

Et si l'OM avait recruté un joueur du calibre d'Ousmane Dembélé pour seulement 30M€ ? C'est en tout cas l'avis de Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, qui s'est exprimé sur Mason Greenwood mardi soir en direct dans l'After Foot sur RMC Sport. Et il estime que l'OM a récupéré un Top 3 du championnat de France avec l'ancien crack de Manchester United.

Benatia évoque Greenwood « Avec Mason, on oublie aussi que c'est un joueur qui n'a pas joué pendant une longue période. Aujourd'hui il a enchainé et on voit dans ses performances qu'il ne sort plus beaucoup des performances comme avant. Il est beaucoup mieux, il est au service du collectif et il défend. Moi je le vois défendre énormément. Mais il a une relation particulière avec l'entraîneur qui croit beaucoup en lui. Le coach aussi est trop proche de son papa. Donc c'est un joueur sur lequel on s'appuie beaucoup. On essaie de tirer le maximum de lui », confie Benatia, qui semble donc ravi de l'apport de Mason Greenwood depuis son arrivée à l'OM pour 30M€ en 2024.