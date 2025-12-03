Une star s’en va : Clash en coulisses, l’OM annonce la fin !

Du côté de l’Olympique de Marseille, le temps des adieux est venu à la toute fin du dernier mercato estival pour Adrien Rabiot. La faute, entre autres, à une bagarre avec Jonathan Rowe. Et à en croire le discours tenu par Medhi Benatia sur RMC mardi soir, ce ne fut pas l’unique raison de la séparation entre l’OM et l’international français.
L’Olympique de Marseille a, à l’instar de l’été 2024 au cours duquel Adrien Rabiot avait déposé ses valises à la Commanderie après cinq années passées à la Juventus, a recruté pas moins de 12 joueurs. A l’intersaison, et alors que la volonté à tous les étages de l’OM était de continuer à bâtir un effectif autour de Rabiot, l’international français a pris la porte après une bagarre avec Jonathan Rowe d’une « violence inouïe » dans le vestiaire à Rennes (0-1).
«Adrien Rabiot, on avait tous intérêt à vouloir le garder et aller au bout»
Mise à l’écart temporaire pour Adrien Rabiot pendant que sa mère et représentante pestait dans la presse concernant « l’hypocrisie » à son sens des dirigeants de l’OM sur la bonne conduite après leurs dérapages sur l’arbitrage la saison passée. Verdict final : vente du milieu de terrain pour 10M€ à l’AC Milan. Trois mois se sont écoulés depuis le départ de Rabiot pour la Lombardie. Invité de l’After Foot, Medhi Benatia avoue ne pas avoir un regret. « Des regrets aujourd’hui ? Non. Encore une fois, quand il m’arrive ça en fin de mercato avec tous les problèmes que j’ai, je l’ai pas demandé ça. Adrien Rabiot, on avait tous intérêt à vouloir le garder et aller au bout. Il y a la sanction de le mettre dehors parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu fais comment sinon pour venir au travail tous les jours sachant qu’il s’est passé cela ? Tu perds ton vestiaire. ».
«Il y a eu la bagarre et puis des choses en interne qu’on a pas apprécié»
« Tant que je serais à Marseille, je l’ai dit aux joueurs, on peut finir 5ème, 8ème etc. Mais personne ne va décider. Ça, ce n’est pas possible. Il y a eu la bagarre et puis des choses en interne qu’on a pas apprécié. Il y a des règles de vie qu’il faut respecter et elles s’appliquent pour tout le monde. Je pense qu’il est très content où il est aujourd’hui, il a retrouvé un entraîneur qu’il connaît. Nous on avance comme ça, et il n’y a pas de souci ». a tenu à affirmer le directeur du football de l’OM sur les ondes de RMC. Le message est passé.