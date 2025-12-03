Une star s’en va : Clash en coulisses, l’OM annonce la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l’Olympique de Marseille, le temps des adieux est venu à la toute fin du dernier mercato estival pour Adrien Rabiot. La faute, entre autres, à une bagarre avec Jonathan Rowe. Et à en croire le discours tenu par Medhi Benatia sur RMC mardi soir, ce ne fut pas l’unique raison de la séparation entre l’OM et l’international français.

L’Olympique de Marseille a, à l’instar de l’été 2024 au cours duquel Adrien Rabiot avait déposé ses valises à la Commanderie après cinq années passées à la Juventus, a recruté pas moins de 12 joueurs. A l’intersaison, et alors que la volonté à tous les étages de l’OM était de continuer à bâtir un effectif autour de Rabiot, l’international français a pris la porte après une bagarre avec Jonathan Rowe d’une « violence inouïe » dans le vestiaire à Rennes (0-1).

«Adrien Rabiot, on avait tous intérêt à vouloir le garder et aller au bout» Mise à l’écart temporaire pour Adrien Rabiot pendant que sa mère et représentante pestait dans la presse concernant « l’hypocrisie » à son sens des dirigeants de l’OM sur la bonne conduite après leurs dérapages sur l’arbitrage la saison passée. Verdict final : vente du milieu de terrain pour 10M€ à l’AC Milan. Trois mois se sont écoulés depuis le départ de Rabiot pour la Lombardie. Invité de l’After Foot, Medhi Benatia avoue ne pas avoir un regret. « Des regrets aujourd’hui ? Non. Encore une fois, quand il m’arrive ça en fin de mercato avec tous les problèmes que j’ai, je l’ai pas demandé ça. Adrien Rabiot, on avait tous intérêt à vouloir le garder et aller au bout. Il y a la sanction de le mettre dehors parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu fais comment sinon pour venir au travail tous les jours sachant qu’il s’est passé cela ? Tu perds ton vestiaire. ».