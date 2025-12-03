«Il y a des offres» pour Greenwood : L’annonce cash de l’OM !

L’Olympique de Marseille dispose de plusieurs éléments offensifs phare sur le front de son attaque. Mason Greenwood en est un membre incontournable. Le meilleur buteur de Ligue 1 ex aequo avec Ousmane Dembélé la saison dernière fait l’objet d’offres de clubs intéressés. Medhi Benatia confirme.
Mason Greenwood est devenu la star de l’attaque de l’OM dès sa signature à l’été 2024 avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Plus d’un an après son arrivée, l’Anglais dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts malgré le fait qu’il soit persona non grata dans son pays d’origine de par son comportement violent et le viol de sa compagne. Le FC Barcelone notamment s’intéresserait à son profil.
«Greenwood va rester à l’OM ? Bien sûr pourquoi pas ? Il y a déjà eu des offres»
Recevant Medhi Benatia mardi soir pendant la diffusion de l’After Foot sur RMC, le journaliste Gilbert Brisbois a interrogé le directeur du football de l’OM sur l’avenir de Mason Greenwood contractuellement lié au club marseillais jusqu’en juin 2029. « Greenwood va rester à l’OM ? Bien sûr pourquoi pas ? Il y a déjà eu des offres ».
«Tant qu’il est content ici, on est content de lui»
Pendant son passage sur la fréquence radio de RMC, Benatia a tenu à rassurer les fans de Mason Greenwood à l’OM. Si rien ne change au niveau de la satisfaction des deux parties, rien ne bougera. « Tant qu’il est content ici, on est content de lui. C’est un très bon joueur. C’est quelqu’un qui est en train de donner chaque jour quelque chose en plus à l’équipe »