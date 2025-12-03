«Il y a des offres» pour Greenwood : L’annonce cash de l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille dispose de plusieurs éléments offensifs phare sur le front de son attaque. Mason Greenwood en est un membre incontournable. Le meilleur buteur de Ligue 1 ex aequo avec Ousmane Dembélé la saison dernière fait l’objet d’offres de clubs intéressés. Medhi Benatia confirme.

Mason Greenwood est devenu la star de l’attaque de l’OM dès sa signature à l’été 2024 avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Plus d’un an après son arrivée, l’Anglais dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts malgré le fait qu’il soit persona non grata dans son pays d’origine de par son comportement violent et le viol de sa compagne. Le FC Barcelone notamment s’intéresserait à son profil.

«Greenwood va rester à l’OM ? Bien sûr pourquoi pas ? Il y a déjà eu des offres» Recevant Medhi Benatia mardi soir pendant la diffusion de l’After Foot sur RMC, le journaliste Gilbert Brisbois a interrogé le directeur du football de l’OM sur l’avenir de Mason Greenwood contractuellement lié au club marseillais jusqu’en juin 2029. « Greenwood va rester à l’OM ? Bien sûr pourquoi pas ? Il y a déjà eu des offres ».