«Ça fait deux ans qu’on le veut» : La révélation de l’OM en pleine interview sur le mercato !

Arthur Vermeeren commence à se bâtir une réputation de joueur incontournable dans l’entrejeu de l’OM sous Roberto De Zerbi cette saison. Une recrue bouclée dans la dernière ligne droite du mercato d’été, mais pas faite dans la précipitation. Bien au contraire, Medhi Benatia gardait un œil sur lui depuis de longs mois.

A seulement 20 ans, Arthur Vermeeren a déjà bien voyagé depuis le début de sa carrière professionnelle initiée en Belgique aux Young Reds en 2022. S’en sont suivies des expériences au Royal Antwerp, l’Atletico de Madrid et le RB Leipzig. Et enfin l’Olympique de Marseille qu’il a rejoint dans les ultimes heures du mercato estival en prêt de Leipzig.

«On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année» Une opération qui n’est pas arrivée tel un cheveu sur la soupe afin de remplacer en dernière minute Adrien Rabiot mis de côté après sa bagarre avec Jonathan Rowe quelques jours plus tôt. Arthur Vermeeren était un joueur courtisé par le président Pablo Longoria et le directeur du football Medhi Benatia depuis un moment. « Vermeeren, ça fait deux ans qu’on le veut. On l’a raté l’année dernière, on est revenu le chercher cette année. Je pense que Vermeeren est en train de nous montrer cette année que c’est un joueur qui peut devenir très important et pas que pour l’OM ».