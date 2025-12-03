Luis Enrique à l’OM : L’annonce surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur le travail de Roberto De Zerbi à l’OM, Emmanuel Petit regrette que le technicien italien se prenne parfois pour Pep Guardiola ou Luis Enrique en tentant certains coups de folie dans ses équipes de départ. A l’image de la titularisation de Darryl Bakola contre Newcastle.

Face à Newcastle, Roberto De Zerbi avait décidé d’aligner Darryl Bakola au coup d’envoi. Un choix très inattendu mais qui a porté ses fruits. Cela n’a pas empêché Emmanuel Petit de s’inquiéter, craignant qu’il n’imite Luis Enrique ou Pep Guardiola.

Petit s’étonne des choix de De Zerbi « J'ai eu peur car lors de la dernière journée de Ligue des Champions, je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version. Il nous sort toujours une surprise de dernière minute. Il a ses raisons pour ça et j'avais dit avant le match que c'était risqué de lancer, dans un match hyper important sur le plan comptable pour Olympique de Marseille, un jeune qui n'a aucune expérience à ce niveau-là, alors que tu as des joueurs qui ont été recrutés pour ça et qui sont sur le banc », confie-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot, avant de poursuivre.