L'OM se fait coloniser, la grande annonce à l'étranger !

Ces dernières heures, l'OM a accueilli un nouveau dirigeant. En effet, à 29 ans, l'Italien Riccardo Polacco a été nommé responsable du scouting au sein du club phocéen. Cela fait d'ailleurs un nouveau Transalpin à Marseille. De quoi fait réagir de l'autre côté des Alpes, où on n'a pas manqué d'ironiser sur cette arrivée de Polacco à l'OM.

C'est sur Linkedin que Riccardo Polacco a annoncé son arrivée à l'OM. Désormais responsable du scouting au sein du club phocéen, l'Italien a posté : « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! ».

« C'est la colonisation ! » Riccardo Polacco est donc aujourd'hui à l'OM, ayant intégré l'organigramme du club phocéen. Cela fait ainsi un nouvel Italien à Marseille où on retrouve déjà Roberto De Zerbi ou encore Federico Balzaretti, débarqué il y a peu. Cela ne passe d'ailleurs pas inaperçu en Italie. En effet, pour La Provence, un journaliste transalpin a ironisé suite à cette nomination de Polacco à l'OM, lâchant : « C'est la colonisation ! ».