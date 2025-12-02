L'OM se fait coloniser, la grande annonce à l'étranger !

Ces dernières heures, l'OM a accueilli un nouveau dirigeant. En effet, à 29 ans, l'Italien Riccardo Polacco a été nommé responsable du scouting au sein du club phocéen. Cela fait d'ailleurs un nouveau Transalpin à Marseille. De quoi fait réagir de l'autre côté des Alpes, où on n'a pas manqué d'ironiser sur cette arrivée de Polacco à l'OM.
C'est sur Linkedin que Riccardo Polacco a annoncé son arrivée à l'OM. Désormais responsable du scouting au sein du club phocéen, l'Italien a posté : « Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! ».
« C'est la colonisation ! »
Riccardo Polacco est donc aujourd'hui à l'OM, ayant intégré l'organigramme du club phocéen. Cela fait ainsi un nouvel Italien à Marseille où on retrouve déjà Roberto De Zerbi ou encore Federico Balzaretti, débarqué il y a peu. Cela ne passe d'ailleurs pas inaperçu en Italie. En effet, pour La Provence, un journaliste transalpin a ironisé suite à cette nomination de Polacco à l'OM, lâchant : « C'est la colonisation ! ».
Un phénomène à l'OM ?
L'OM prend donc un peu plus l'accent italien avec cette arrivée de Riccardo Polacco. Mais voilà que le nouveau responsable du scouting, âgé de seulement 29 ans, n'en resterait pas moins très talentueux. Comme rapporté par le quotidien régional, Polacco serait considéré par certains comme un phénomène. A voir si cela sera le cas à l'OM...