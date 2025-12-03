L'OM a trouvé son Ousmane Dembélé, l'annonce en direct !

Amadou Diawara

Après des débuts en dents de scie, Mason Greenwood a eu le déclic à l'OM. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi enchaine les performances XXL ces derniers mois. D'ailleurs, Mason Greenwood montre même l'exemple à ses coéquipiers en faisant les efforts défensifs, à l'instar d'un Ousmane Dembélé au PSG. Ce qui n'a pas échappé à Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.

A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a signé à l'OM lors de l'été 2024. En effet, l'ailier droit de 24 ans a été transféré à Marseille pour une somme proche de 26M€.

