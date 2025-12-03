L'OM a trouvé son Ousmane Dembélé, l'annonce en direct !

Après des débuts en dents de scie, Mason Greenwood a eu le déclic à l'OM. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi enchaine les performances XXL ces derniers mois. D'ailleurs, Mason Greenwood montre même l'exemple à ses coéquipiers en faisant les efforts défensifs, à l'instar d'un Ousmane Dembélé au PSG. Ce qui n'a pas échappé à Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.
A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a signé à l'OM lors de l'été 2024. En effet, l'ailier droit de 24 ans a été transféré à Marseille pour une somme proche de 26M€.
OM : Benatia met en lumière le travail défensif de Greenwood
Alors que ses débuts à l'OM étaient en dent de scie, Mason Greenwood s'est transformé. En effet, le numéro 10 de Roberto De Zerbi est en état de grâce depuis plusieurs mois. Etincelant sur le plan offensif, Mason Greenwood ne lésine plus sur les moyens défensivement, à l'image d'Ousmane Dembélé au PSG.
«C'est un top 3 en Ligue 1»
Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Medhi Benatia a tenu à rendre hommage à Mason Greenwood. « La gestion de Mason Greenwood ? Avec Mason, on oublie aussi que c'est un joueur qui n'a pas joué pendant une longue période. Aujourd'hui, il a enchainé et on voit dans ses performances qu'il ne sort plus beaucoup des performances comme avant. Il est beaucoup mieux, il est au service du collectif et il défend. Moi je le vois défendre énormément. Mais il a une relation particulière avec l'entraîneur qui croit beaucoup en lui. Le coach aussi est trop proche de son papa. Donc c'est un joueur sur lequel on s'appuie beaucoup. On essaie de tirer le maximum de lui (...) C'est un joueur important, je pense que c'est un top 3 en Ligue 1, donc on est content qu'il soit chez nous », a déclaré le directeur sportif de l'OM sur les ondes de RMC Sport.