Transfert à l’OM refusé : Le Real Madrid veut s’en débarrasser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il était très proche de rejoindre l’OM l’été dernier, Dani Ceballos a finalement fait volte face et a décidé de rester au Real Madrid. Une opportunité que le milieu de terrain âgé de 29 ans aurait peut-être dû saisir, car, quelques mois plus tard, il fait partie des joueurs dont la Casa Blanca aimerait bien se séparer.

À la veille de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, Roberto De Zerbi était revenu sur le dossier Dani Ceballos. L’arrivée de l’international espagnol (13 sélections) à Marseille semblait quasiment bouclée l'été dernier et les deux clubs s’étaient mis d’accord, mais le joueur a finalement demandé un temps de réflexion supplémentaire et les Olympiens se sont retirés des négociations.

« Il n'a pas voulu venir chez nous » « C'est quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l'OM. Une équipe spéciale. Mais on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c'est la vie, le foot », avait expliqué Roberto De Zerbi. Selon Marca, Dani Ceballos a même appelé l’entraîneur de l’OM pour s’excuser en personne.