OM : Un «grand joueur» appelle Roberto De Zerbi pour son transfert !

Présent en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du Real Madrid, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges pour Dani Ceballos, passé proche de signer à l'OM durant le mercato estival. D'ailleurs, après avoir recalé le club phocéen, le milieu de terrain espagnol a appelé Roberto De Zerbi pour s'excuser.

Ironie du calendrier, l'OM se déplace à Santiago Bernabeu pour y défier le Real Madrid à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions. Les Marseillais retrouveront ainsi Dani Ceballos qui aurait pu signer à l'OM cet été. Roberto De Zerbi est d'ailleurs revenu sur ce dossier.

De Zerbi salue Ceballos, un «grand joueur» « C'est quelque chose qui reste entre nous. C'est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n'a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l'OM. Une équipe spéciale. Mais on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c'est la vie, le foot », a-t-il confié en conférence de presse.