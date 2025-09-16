Luis Enrique au PSG : Daniel Riolo dénonce un mensonge !

Axel Cornic

Après l’échec Christophe Galtier, qui ne sera resté qu’une seule saison, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Luis Enrique. Un choix payant, puisque l’ancien du FC Barcelone est rentré dans l’histoire du club en remportant la première Ligue des Champions parisienne, mais le flou semble toujours entourer sa signature à l’été 2023.

Les doutes étaient très nombreux. Jusqu’à il y a encore quelques mois, Luis Enrique était l’un des entraîneurs les plus critiqués d’Europe. Il faut dire que son projet semblait mener nulle part et un limogeage n’aurait pas été une grande surprise vu le passé du PSG. Mais tout a basculé, puisqu’il est désormais devenu une légende du club.

Coup de foudre avec Luis Enrique ? Invité de Rothen s’enflamme ce lundi, Luis Campos est revenu sur la décision de miser sur Luis Enrique, assurant n’avoir jamais eu de doutes au sujet de son impact sur le PSG. « Je me rappelle de l'entretien que j'ai eu chez lui à Barcelone, j'ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu'on allait avoir cette alchimie » a déclaré le directeur sportif Luis Campos, au micro RMC. « J'en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c'était fait ».