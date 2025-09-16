Mercato - OM : La folie qui va dégoûter Mbappé ?

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, l’OM lance sa campagne européenne contre un adversaire de taille. Les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent sur la pelouse du Real Madrid pour leur premier match de Ligue des champions. Les dirigeants olympiens ont réalisé un mercato de folie cet été pour construire un effectif à la hauteur de la compétition. Le recrutement massif marseillais permettra-t-il à l’OM de s’imposer ce mardi soir ? C’est notre sondage du jour !

L’OM démarre sa campagne européenne contre un adversaire de poids ce mardi soir. Pour son premier match de Ligue des champions de la saison, le club phocéen sur la pelouse du Real Madrid, ogre incontestable de la compétition. Le club madrilène est d’ailleurs toujours invaincu cette saison (quatre victoires en autant de rencontres). Afin de se construire un effectif à la hauteur de la prestigieuse compétition européenne, les dirigeants olympiens ont réalisé un mercato de folie cet été.

L'OM a fait des folies sur le mercato cet été L’OM a en effet bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Parmi les recrues marseillaises, on peut relever quelques noms notables comme Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Pavard, Angel Gomes, Igor Paixao ou encore Nayef Aguerd. Les Olympiens devront toutefois faire face à un Kylian Mbappé déjà redoutable.