Adrien Rabiot : «Les insultes que je lui lançais», ça part au clash pour son transfert !

Alors qu’il a quitté l’OM pour rejoindre l’AC Milan cet été, Adrien Rabiot aurait pu le faire il y a 11 ans. L’international français était alors encore au PSG et les Rossoneri avaient essayé de le recruter, lui qui était entré dans la dernière année de son contrat. L’AS Rome avait également tenté sa chance, mais les négociations avec sa mère avaient été difficiles, comme l’a expliqué Walter Sabatini, directeur sportif de la Louve à l’époque.

Poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est finalement retourné en Serie A, où il s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec l’AC Milan. Un club qu’il aurait déjà pu rejoindre il y a 11 ans. Le milieu de terrain âgé de 30 ans était alors entré dans la dernière année de son contrat au PSG.

« Tout est de la faute de sa mère » Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, Rocco Maiorino, directeur sportif de l’AC Milan à l’époque, s’était rendu à Paris afin de négocier avec le PSG dans l’optique d’un transfert d’Adrien Rabiot. Toutefois, les négociations n’avaient pas abouti, tout comme celles avec l’AS Rome. La Louve était également intéressée par l’international français (55 sélections), âgé de 19 ans à ce moment-là.