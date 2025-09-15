«J’aurais bien aimé jouer à l'OM» : L'énorme annonce dans le vestiaire du Real Madrid !

Alexis Brunet

Mardi soir, la Ligue des champions nous a concocté certains chocs pour son grand retour. Au programme notamment un très alléchant Real Madrid-OM. À la veille de cette rencontre, le milieu de terrain madrilène était présent en conférence de presse et il a affirmé qu’il se serait bien vu jouer à Marseille.

Après Lorient vendredi soir, c’est un tout autre match qui attend l’OM mardi soir. Le club phocéen se rend sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des champions, pour son grand retour dans la compétition. Un rencontre qui s’annonce particulièrement difficile pour les Marseillais, vu l’état de forme des Madrilènes.

Tchouaméni aurait bien voulu jouer à l’OM Sûrement titulaire face à l’OM mardi soir, Aurélien Tchouaméni était présent en conférence de presse avant le choc. Ce dernier s’est exprimé sur son futur adversaire et il a notamment confié qu’il se serait bien vu y jouer. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je me souviens de mes matches contre l'OM avec Bordeaux et Monaco. Ca a toujours été des matches qu'on cochait. J'aurais bien aimé jouer là-bas, aussi. Il y a une ferveur exceptionnelle. »