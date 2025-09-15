Le «sacrifice» qui sauve l’OM, le président passe aux aveux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a acté 16 départs pendant la session estivale des transferts. Dont celui de Jonathan Rowe pour un montant de 19,5M€. Un transfert déjà programmé avant même son altercation avec Adrien Rabiot comme l’a avoué Pablo Longoria. Le président de l’OM l’a même qualifié de « sacrifice ».

En janvier dernier, après un an passé en tant que conseiller sportif du président Pablo Longoria, Medhi Benatia était promu directeur du football de l’Olympique de Marseille. De nouvelles responsabilités pour l’ancien joueur issu du centre de formation de l’OM. Et avec un rôle bien différent de celui de Longoria concernant l’approche adoptée sur le marché des transferts.

«Prendre du recul, de voir les choses avec une perspective différente» Condamné à avoir une vision d’ensemble de par ses responsabilités de président, Pablo Longoria s’est confié sur ce qui le différencie de Medhi Benatia en période de mercato à La Provence. « Quand tu n'es pas dans le quotidien, ça te permet de prendre du recul, de voir les choses avec une perspective différente. Je cherche donc à apporter des idées et une vision stratégique complémentaires au travail de Medhi sur le mercato. Medhi se concentre beaucoup sur la partie technique et s’implique dans les négociations ».