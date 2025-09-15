«Amoureux» d'un crack du Real Madrid, le PSG tente un énorme transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est montré relativement discret sur le mercato. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien a souhaité misé sur la qualité avant la quantité. Même si comme l’a rappelé le journaliste Giovanni Castaldi, les dirigeants parisiens auraient pu craquer pour Franco Mastantuono, jeune prodige argentin qui évolue désormais au Real Madrid.

Le mercato estival du PSG aura été discret. Les dirigeants parisiens ont souhaité se renforcer à des postes clé. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien a ajouté deux éléments importants dans son arrière-garde. Contrairement aux été précédents, le PSG n’a pas misé sur un très jeune joueur.

Le PSG appréciait Mastantuono Pourtant cet été, le club parisien était très intéressé par le jeune Franco Mastantuono. Prodige de River Plate et considéré comme le meilleur espoir argentin de sa génération, le milieu offensif de 18 ans a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. Pourtant, des contacts avancés existaient entre le PSG et le crack né en 2007, comme l’a rappelé le journaliste Giovanni Castaldi.