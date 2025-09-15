«Amoureux» d'un crack du Real Madrid, le PSG tente un énorme transfert !

Cet été, le PSG s’est montré relativement discret sur le mercato. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien a souhaité misé sur la qualité avant la quantité. Même si comme l’a rappelé le journaliste Giovanni Castaldi, les dirigeants parisiens auraient pu craquer pour Franco Mastantuono, jeune prodige argentin qui évolue désormais au Real Madrid.
Le mercato estival du PSG aura été discret. Les dirigeants parisiens ont souhaité se renforcer à des postes clé. Avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, le club parisien a ajouté deux éléments importants dans son arrière-garde. Contrairement aux été précédents, le PSG n’a pas misé sur un très jeune joueur.
Le PSG appréciait Mastantuono
Pourtant cet été, le club parisien était très intéressé par le jeune Franco Mastantuono. Prodige de River Plate et considéré comme le meilleur espoir argentin de sa génération, le milieu offensif de 18 ans a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid. Pourtant, des contacts avancés existaient entre le PSG et le crack né en 2007, comme l’a rappelé le journaliste Giovanni Castaldi.
Paris a tenté
« Le seul coup qu'ils ont tenté pour un petit péché mignon avec un joueur dont ils étaient vraiment amoureux, c'était Franco Mastantuono qui a finalement signé au Real Madrid », a confié ce dernier au micro de la Chaîne l’Equipe.