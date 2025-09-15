Balerdi : L'OM dit non, retrouvailles annulées !

Alexis Brunet

À l’OM, Leonardo Balerdi fait partie des cadres. Le défenseur central est à Marseille depuis 2020, mais il aurait pu s’en aller cet été. En effet, de nombreuses formations étaient intéressées par les services du joueur de 26 ans. Son ancien entraîneur, Igor Tudor, aujourd’hui à la Juventus de Turin, a notamment fait le forcing, mais cela n’a pas fonctionné.

Comme c’est souvent le cas depuis l’arrivée de Pablo Longoria, l’OM s’est montré très actif lors du mercato estival. Le club phocéen a recruté de nombreux joueurs, mais plusieurs ont aussi quitté Marseille. Dernièrement, c’est notamment le cas d’Amine Harit, qui s’est engagé avec l’Istanbul Başakşehir sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Balerdi avait de nombreux prétendants Tout comme Amine Harit, Leonardo Balerdi aurait pu quitter l’OM cet été. D’après les informations de L’Équipe, l’international argentin était pisté par de nombreux clubs, dont la Juventus de Turin. Igor Tudor voulait absolument faire venir son ancien joueur à Marseille, mais il n’y est pas arrivé. L’Atlético de Madrid et Newcastle étaient également intéressés, mais cela ne s’est pas fait.