Mercato : «Désespéré», le gros coup qui fait les affaires du PSG !

Alexis Brunet

Lors de la toute fin du mercato, le PSG a bouclé le transfert de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City. Le club de la capitale souhaitait se débarrasser de l’Italien après avoir mis la main sur Lucas Chevalier et Pep Guardiola en a donc profité. D’ailleurs, le technicien des Skyblues a affirmé en conférence de presse que le portier était quelque peu désespéré d’avoir quitté Paris.

Cet été, le PSG n’a pas été trop actif lors du mercato. Cela n’a pas empêché le club de la capitale de faire quelques choix forts, notamment au poste de gardien de but. Après avoir profité du talent de Gianluigi Donnarumma pendant plusieurs saisons, le champion de France a décidé maintenant de faire confiance à Lucas Chevalier qui est arrivé en provenance de Lille contre 55M€ bonus compris.

Donnarumma direction Manchester City Alors qu’il a été héroïque la saison dernière en Ligue des champions notamment, Gianluigi Donnarumma a donc été poussé vers la sortie par le PSG. Dans son malheur, le portier italien a réussi à retrouver un point de chute prestigieux, puisqu’il a rebondi du côté de Manchester City, qui s’est débarrassé d’Ederson, parti à Fenerbahçe.