Retrouvailles avec Mbappé : La blague en pleine interview !

Kylian Mbappé a retrouvé le Real Madrid pour cette pré-saison, mais ne l'a pas entamé avec le même coach que lors du dernier match de Liga au Bernabeu en mai dernier. En effet, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso. A présent, Ancelotti se prépare pour la Coupe du monde avec le Brésil, avant de retrouver le Real Madrid à terme ?
L'espace d'une saison seulement, celle où il a manqué tous les titres majeurs avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a été le coach de Kylian Mbappé. Un joueur spécial selon lui que le club merengue se devait d'avoir. « Je crois que la signature de Mbappé a été une très bonne chose. Après le départ de (Karim) Benzema (en 2023), le Real a pris Joselu, qui a été bon quand il a joué. Mais un club comme le Real a besoin d'un avant-centre comme Mbappé. Comme l'était Benzema ».
«La seule équipe que je pourrais entraîner après le Brésil serait le Real Madrid»
Pendant son interview accordée à L'Equipe à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord à laquelle il participera avec le Brésil, Carlo Ancelotti a ouvert la porte à un éventuel retour au Real Madrid. « Vous avez déclaré que le Real serait votre dernier banc en tant qu'entraîneur. Celui du Brésil sera-t-il le dernier en tant que sélectionneur ? La seule équipe que je pourrais entraîner après le Brésil serait le Real Madrid ».
«(Il sourit) Non, je pense que ça ne se produira pas»
Relancé sur la question par le journaliste sur un deuxième retour sur le banc du Real Madrid après celui de 2022, Carlo Ancelotti a reconnu s'être laissé aller à la blague tant il ne voit pas une telle éventualité se produire. « Vraiment ? (Il sourit) Non, je pense que ça ne se produira pas. Bon, j'ai un contrat d'un an ici. Après, tout peut arriver. Je peux très bien rester deux ans de plus. Ou quatre ans de plus. Préparer un autre Mondial. Là, j'ai signé un an parce que je pense que c'était plus correct par rapport à l'échéance à venir. Mais je suis très heureux ici ». Pour ce qui est des retrouvailles avec Kylian Mbappé, on repassera donc...