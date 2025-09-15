Retrouvailles avec Mbappé : La blague en pleine interview !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a retrouvé le Real Madrid pour cette pré-saison, mais ne l'a pas entamé avec le même coach que lors du dernier match de Liga au Bernabeu en mai dernier. En effet, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso. A présent, Ancelotti se prépare pour la Coupe du monde avec le Brésil, avant de retrouver le Real Madrid à terme ?

L'espace d'une saison seulement, celle où il a manqué tous les titres majeurs avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a été le coach de Kylian Mbappé. Un joueur spécial selon lui que le club merengue se devait d'avoir. « Je crois que la signature de Mbappé a été une très bonne chose. Après le départ de (Karim) Benzema (en 2023), le Real a pris Joselu, qui a été bon quand il a joué. Mais un club comme le Real a besoin d'un avant-centre comme Mbappé. Comme l'était Benzema ».

«La seule équipe que je pourrais entraîner après le Brésil serait le Real Madrid» Pendant son interview accordée à L'Equipe à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord à laquelle il participera avec le Brésil, Carlo Ancelotti a ouvert la porte à un éventuel retour au Real Madrid. « Vous avez déclaré que le Real serait votre dernier banc en tant qu'entraîneur. Celui du Brésil sera-t-il le dernier en tant que sélectionneur ? La seule équipe que je pourrais entraîner après le Brésil serait le Real Madrid ».