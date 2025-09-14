PSG : Le coup parfait à 40M€, Luis Enrique adore !

Le Paris Saint-Germain reçoit le RC Lens de Pierre Sage au Parc des princes ce dimanche après-midi. Une opposition délicate à gérer pour le coach lensois qui est assez éloquent envers le milieu de terrain du PSG composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le recrutement à 40M€ de Vitinha est un coup parfait pour Luis Enrique. Explications.
Luis Campos héritait du secteur sportif du PSG à l'été 2022 suite au départ de Leonardo. La première décision du dirigeant portugais fut de verser la somme de 40M€ à Porto afin de s'attacher les services de Vitinha. Un pari puisque l'international portugais de 25 ans n'avait pas marché du côté de Wolverhampton. Et à présent, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et candidat au Ballon d'or.
«Je trouve que Vitinha est plus mobile»
Un an après son arrivée, une icône du PSG s'en allait en la personne de Marco Verratti. Pour Pierre Sage, Vitinha a une qualité manquante à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain : la mobilité. « Vitinha ou Verratti ? Je trouve qu'il (ndlr Vitinha) est plus mobile. En fait, ce qui est impressionnant de leur milieu, c'est la capacité à permuter. A justement résoudre des problèmes de pressing sans aucune consigne du coach j'imagine ».
«Ils commencent à se connaître par coeur»
Lors d'une discussion avec Raphaël Domenach pour le média Carré, le coach de Lens s'est montré bluffé par l'harmonie au milieu de terrain entre Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. « Ils vont prendre des positions pour poser des problèmes à l'adversaire et le fait d'enchaîner les matchs les 3 ensemble, ça crée des habitudes chez eux et j'ai l'impression qu'ils commencent à se connaître par cœur ». Reste à savoir si le trident de l'entrejeu du PSG causera des dégâts à l'équipe de Pierre Sage désormais...