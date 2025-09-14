PSG : Le coup parfait à 40M€, Luis Enrique adore !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain reçoit le RC Lens de Pierre Sage au Parc des princes ce dimanche après-midi. Une opposition délicate à gérer pour le coach lensois qui est assez éloquent envers le milieu de terrain du PSG composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Le recrutement à 40M€ de Vitinha est un coup parfait pour Luis Enrique. Explications.

Luis Campos héritait du secteur sportif du PSG à l'été 2022 suite au départ de Leonardo. La première décision du dirigeant portugais fut de verser la somme de 40M€ à Porto afin de s'attacher les services de Vitinha. Un pari puisque l'international portugais de 25 ans n'avait pas marché du côté de Wolverhampton. Et à présent, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et candidat au Ballon d'or.

«Je trouve que Vitinha est plus mobile» Un an après son arrivée, une icône du PSG s'en allait en la personne de Marco Verratti. Pour Pierre Sage, Vitinha a une qualité manquante à l'ancien joueur du Paris Saint-Germain : la mobilité. « Vitinha ou Verratti ? Je trouve qu'il (ndlr Vitinha) est plus mobile. En fait, ce qui est impressionnant de leur milieu, c'est la capacité à permuter. A justement résoudre des problèmes de pressing sans aucune consigne du coach j'imagine ».